Ecco un’introduzione per l’ascolto TV del 29 dicembre 2025: ieri sera, su Rai1, “Se Fossi Te” ha ottenuto un buon riscontro con 3.104.000 spettatori, pari al 20,8%. La serata ha visto anche il flop di Ennio Doris, che ha raggiunto il 9,8%, e un risultato deludente per “Il Collegio”, fermo al 3,5%. I dati forniscono un quadro chiaro delle preferenze del pubblico in questa particolare giornata.

Nella serata di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, su Rai1 Se Fossi Te ha interessato 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale5 Ennio Doris – C’è anche domani ha conquistato 1.386.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Will Hunting – Genio ribelle incolla davanti al video 984.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Vita da gatto segna 723.000 spettatori (4%). Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza 997.000 spettatori (6.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 670.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 I tre moschettieri – D’Artagnan ottiene 452. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025. Se Fossi Te domina (20.8%), flop Ennio Doris (9.8%), male Il Collegio (3.5%)

