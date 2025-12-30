Ascolti tv del 29 dicembre Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Massimo Ghini

Il 29 dicembre la programmazione televisiva offre un mix di film, fiction e game show, con alcune novità e conferme. Tra gli appuntamenti, Laura Chiatti e Marco Bocci si confrontano con Massimo Ghini, arricchendo la serata di intrattenimento. Una giornata dedicata a diverse opzioni per tutti i gusti, in un contesto di relax e svago tipico delle festività.

Grandi film, fiction e game show: la tv delle feste regala una programmazione con tante novità e alcune certezze. E anche il 29 dicembre 2025 prosegue la gara degli ascolti con Se fossi te, la serie tv con Marco Bocci e Laura Chiatti, in onda su Rai 1, pronta a sfidare Ennio Doris: c'è ancora domani su Canale 5 con Massimo Ghini nei panni del fondatore di Banca Mediolanum. Su Rai 2 è invece andato in onda Il Collegio, mentre Rete 4 e Italia 1 hanno puntato rispettivamente su Non ci resta che piangere e Will Hunting – Genio Ribelle. Prima serata, i dati del 29 dicembre. In aggiornamento. Access Prime Time, gli ascolti.

