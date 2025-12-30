Ascolti TV 30 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 30 dicembre 2025. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro e dettagliato degli ascolti televisivi, offrendo un’analisi obiettiva delle performance delle principali trasmissioni andate in onda. I dati rappresentano uno strumento utile per comprendere le preferenze del pubblico in un periodo di fine anno.

Ascolti TV 30 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 30 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 30 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con Io Sono Farah. Italia 1 ha offerto Mamma, Ho Perso L’Aereo, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Zona Bianca e Deep water. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

