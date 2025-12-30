Ascolti TV 30 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 30 dicembre 2025. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro e dettagliato degli ascolti televisivi, offrendo un’analisi obiettiva delle performance delle principali trasmissioni andate in onda. I dati rappresentano uno strumento utile per comprendere le preferenze del pubblico in un periodo di fine anno.
Ascolti TV 30 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 30 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 30 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con Io Sono Farah. Italia 1 ha offerto Mamma, Ho Perso L’Aereo, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Zona Bianca e Deep water. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche: Ascolti TV 30 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Leggi anche: Ascolti TV 30 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv ieri mercoledì 24 dicembre, chi ha vinto tra Il Volo, la Santa Messa e Una poltrona per due; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv del 22 dicembre, tutto fermo per Natale: lo scontro è tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni.
Ascolti tv ieri 30 dicembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 30 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 30 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv ieri (29 dicembre): Rai 1 asfalta Canale 5, Il Collegio parte male, Scotti respira - Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota torna ad allungare su Affari Tuoi, bene Conticini: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv 29 dicembre: chi ha vinto tra Se fossi te e Ennio Doris – C’è anche domani, i dati di La Ruota e Affari Tuoi - Su Rai 1 in onda l'ultima puntata della fiction Se fossi te, con Laura Chiatti e Marco Bocci ... fanpage.it
Ascolti tv lunedì 29 dicembre: Se Fossi Te domina (20.8%), Ennio Doris (9.8%) e Il Collegio (3.5%) in calo x.com
Chiude con un ottimo successo di ascolti Se fossi te! Il secondo e ultimo episodio ha tenuto incollati davanti alla tv 3 milioni e 104mila italiani (20.8% di share) vincendo la serata. Nella giornata di domenica 28 dicembre la prima puntata aveva totalizzato un as - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.