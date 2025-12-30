Gli ascolti TV di lunedì 29 dicembre 2025 comprendono la seconda e ultima puntata della miniserie Se Fossi Te, insieme al film biografico su Ennio Doris. Ecco i dati relativi alla programmazione serale, che offrono uno sguardo sulle preferenze del pubblico in questa serata di fine anno.

ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2025 • LUNEDÌ •. Gli ascolti tv di lunedì 29 dicembre 2025 con la seconda e ultima puntata della miniserie Se Fossi Te e il film biografico su Ennio Doris. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! Speciale – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x La Volta Buona Story – x Tg1 – x Conciati per le Feste – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Se Fossi Te – x Se Fossi Te – x 1949-1968: Quando l’Italia Sognava – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Io Sono Farah – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Ennio Doris: C’è Anche Domani – x Ennio Doris: C’è Anche Domani – x Mediafriends: Una Storia Speciale + Tg5 – x + x A mani basse uno dei finali più belli del 2025. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2025: IL DELIZIOSO FINALE DI SE FOSSI TE, ENNIO DORIS

