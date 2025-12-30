Ascolti Mediaset leader in Tv radio e digitale | ecco i dati Auditel 2025 del gruppo di Colgono Monzese

Mediaset, leader nel panorama televisivo, radiofonico e digitale, presenta i dati Auditel 2025. Con la chiusura dell’anno, il gruppo di Colgono Monzese offre una sintesi dei risultati di ascolto conseguiti nel corso dell’intero anno, evidenziando le performance delle proprie piattaforme e i principali trend di consumo del pubblico. Un’analisi che consente di comprendere l’evoluzione del mercato e il ruolo strategico di Mediaset nel panorama mediatico italiano.

Con la fine dell’anno, Mediaset, gruppo televisivo con sede a Colgono Monzese, presenta una panoramica annuale in merito ai risultati di ascolto registrati sull’intero anno 2025. Dati entusiasmanti per il gruppo e che sono frutto della forza del sistema crossmediale del dell’azienda televisiva, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, come si evince dal rapporto dei dati Auditel 2025, si conferma leader in Tv, ma anche in radio e sul digitale. Auditel 2025: Mediaset leader in Tv, radio e digitale: ecco gli ascolti tv. Per quello che concerne i dati Auditel 2025 dedicati al comparto televisivo sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il risultato ottenuto dalla Rai di oltre 10 punti percentuali, la Tv di Stato infatti ottiene un risultato del 30,3%. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

