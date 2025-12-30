Ascolti Mediaset leader in Tv radio e digitale | ecco i dati Auditel 2025 del gruppo di Colgono Monzese

Mediaset, leader nel panorama televisivo, radiofonico e digitale, presenta i dati Auditel 2025. Con la chiusura dell’anno, il gruppo di Colgono Monzese offre una sintesi dei risultati di ascolto conseguiti nel corso dell’intero anno, evidenziando le performance delle proprie piattaforme e i principali trend di consumo del pubblico. Un’analisi che consente di comprendere l’evoluzione del mercato e il ruolo strategico di Mediaset nel panorama mediatico italiano.

Con la fine dell'anno, Mediaset, gruppo televisivo con sede a Colgono Monzese, presenta una panoramica annuale in merito ai risultati di ascolto registrati sull'intero anno 2025. Dati entusiasmanti per il gruppo e che sono frutto della forza del sistema crossmediale del dell'azienda televisiva, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, come si evince dal rapporto dei dati Auditel 2025, si conferma leader in Tv, ma anche in radio e sul digitale. Auditel 2025: Mediaset leader in Tv, radio e digitale: ecco gli ascolti tv. Per quello che concerne i dati Auditel 2025 dedicati al comparto televisivo sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il risultato ottenuto dalla Rai di oltre 10 punti percentuali, la Tv di Stato infatti ottiene un risultato del 30,3%.

Auditel 2025 incorona Mediaset: leader crossmediale tra tv, radio e digitale - Auditel 2025 certifica la leadership di Mediaset come primo editore italiano su tv, radio e digitale: 40,2% sul target commerciale, crescita costante sul totale pubblico e oltre 10 miliardi di video v ... panorama.it

Tutto quello che ho è la fiction Mediaset più vista nel 2025. Vanessa Incontrada registra la maggior media ascolti in un anno povero di serie italiane su Canale 5. Fanalino di coda per Maria Corleone, Doppio Gioco è la serie con maggior qualità, poco riscon - facebook.com facebook

#AscoltiTv - #Mediaset autunno d'oro, la #Rai perde contatto. #Discovery, #Sky e #La7... - I trend nella guerra dello share x.com

