Ascolti 17a Giornata Serie A 2025 26 DAZN oltre 1,6 milioni per la diretta gratuita Atalanta - Inter

Durante la 17ª giornata di Serie A 2025/26 su DAZN, l’ascolto complessivo ha superato i 6,3 milioni di spettatori, con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni per la diretta gratuita di Atalanta-Inter. Partite come Milan-Verona hanno raggiunto oltre 900mila ascolti, contribuendo a mantenere una media di circa 5,9 milioni di spettatori, in crescita del 21% rispetto alla scorsa stagione. Questi dati riflettono l’interesse crescente per il

Milan-Verona supera i 900mila e la media sale a 5,9 milioni.. La diciassettesima giornata supera i 6,3 milioni di ascoltatori e consolida la media del girone di andata: 5,9 milioni di spettatori, in crescita del 21% rispetto alla precedente stagione. La partita trasmessa in modalità free Atalanta-Inter domenica sera alle 20.45 ha catturato 1,6 milioni di tifosi, mentre all’ora di pranzo Milan-Verona ha raggiunto un’audience media superiore ai 900 mila individui. Il prossimo weekend vedrà in campo il Milan a Cagliari nell’anticipo di venerdì 2 Gennaio alle 20.45, mentre sabato scenderanno in campo la Juventus contro il Lecce alle 18. 🔗 Leggi su Digital-news.it

