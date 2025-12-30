Ascoli campione di correttezza | soltanto 28 gialli
Ascoli si distingue per il suo fair play nel girone B di Serie C, con soltanto 28 cartellini gialli incassati durante la prima metà della stagione. La squadra si conferma come una delle più corrette del campionato, evidenziando un comportamento rispettoso e disciplinato in campo. Questa statistica sottolinea l’impegno dell’Ascoli nel mantenere un calcio equilibrato e rispettoso delle regole, contribuendo a un torneo più ordinato e professionale.
Ascoli campione di correttezza. A volte anche troppo. Nella particolare classifica che tiene in considerazione i cartellini incassati da ogni singola squadra militante nel girone b del campionato di serie C, i bianconeri sono stati quelli che se ne sono visti sventolare meno dai vari direttori di gara via via incontrati nel corso delle gare disputate durante il girone d’andata. Il Picchio e la Ternana nella prima parte del cammino hanno fatto registrare soltanto 28 ammonizioni nelle 18 gare andate in archivio. Quelle che hanno visto in campo la formazione di Tomei sono state partite contraddistinte solo ed esclusivamente da un gioco pulito che ha sempre visto l’Ascoli giocarsela a viso aperto dall’inizio alla fine senza mai dare luogo a polemiche ed episodi in grado di scatenare reazioni in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il brasiliano campione d'Europa che mollò tutto per l'Ascoli
Leggi anche: Piantedosi, arriva il pugno duro: "Soltanto 28 giorni per i rimpatri"
Ascoli campione di correttezza: soltanto 28 gialli.
Ascoli campione di correttezza: soltanto 28 gialli - Nella particolare classifica che tiene in considerazione i cartellini incassati da ... msn.com
Il brasiliano campione d'Europa che mollò tutto per l'Ascoli - Walter Casagrande sboccia in Brasile come certi frutti che maturano all’improvviso: dapprima sotto agli spalti pulsanti del Corinthians, poi avvolto dalla febbre del futebol paulista, dentro un calcio ... ilgiornale.it
Serie C femminile. Cicalesi imbattuto e campione d’inverno, Ascoli regina dei gol al giro di boa, Baroncino 30 e lode. Il quadro della Final Four di Coppa - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.