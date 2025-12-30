Ascoli si distingue per il suo fair play nel girone B di Serie C, con soltanto 28 cartellini gialli incassati durante la prima metà della stagione. La squadra si conferma come una delle più corrette del campionato, evidenziando un comportamento rispettoso e disciplinato in campo. Questa statistica sottolinea l’impegno dell’Ascoli nel mantenere un calcio equilibrato e rispettoso delle regole, contribuendo a un torneo più ordinato e professionale.

Ascoli campione di correttezza. A volte anche troppo. Nella particolare classifica che tiene in considerazione i cartellini incassati da ogni singola squadra militante nel girone b del campionato di serie C, i bianconeri sono stati quelli che se ne sono visti sventolare meno dai vari direttori di gara via via incontrati nel corso delle gare disputate durante il girone d’andata. Il Picchio e la Ternana nella prima parte del cammino hanno fatto registrare soltanto 28 ammonizioni nelle 18 gare andate in archivio. Quelle che hanno visto in campo la formazione di Tomei sono state partite contraddistinte solo ed esclusivamente da un gioco pulito che ha sempre visto l’Ascoli giocarsela a viso aperto dall’inizio alla fine senza mai dare luogo a polemiche ed episodi in grado di scatenare reazioni in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli campione di correttezza: soltanto 28 gialli

Leggi anche: Il brasiliano campione d'Europa che mollò tutto per l'Ascoli

Leggi anche: Piantedosi, arriva il pugno duro: "Soltanto 28 giorni per i rimpatri"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascoli campione di correttezza: soltanto 28 gialli.

Ascoli campione di correttezza: soltanto 28 gialli - Nella particolare classifica che tiene in considerazione i cartellini incassati da ... msn.com