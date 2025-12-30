Artigiani colpiti dal sommerso in Veneto quasi 49mila imprese sotto attacco

In Veneto, circa 49.000 imprese artigiane sono coinvolte nel fenomeno del sommerso, un problema che compromette la corretta concorrenza e mette a rischio la sostenibilità del settore. Questa situazione penalizza le attività che rispettano le normative e rende difficile la tutela di un mercato equo e trasparente. La questione richiede attenzione per promuovere un ambiente più equo e sostenibile per gli artigiani onesti.

Il sommerso continua a erodere il lavoro degli artigiani veneti, mettendo in difficoltà migliaia di attività che operano nel rispetto delle regole. Secondo il 20esimo rapporto Galassia di Confartigianato Imprese, in Veneto sono quasi 49mila le imprese artigiane che ogni giorno subiscono la concorrenza sleale. Lavori in casa e servizi i più colpiti da concorrenza sleale, con tassi che arrivano fino al 13%.

Confartigianato, 'economia sommersa colpisce 49mila imprese venete' - In Veneto quasi 49mila imprese artigiane, pari al 47% del totale affronta quotidianamente pressioni derivanti da pratiche commerciali scorrette. ansa.it

Un Patto per lo sviluppo: gli artigiani del Veneto guardano al voto e al 2030 - E’ un Veneto di paure per il futuro alimentate da dati che non lasciano certamente dormire sonni tranquilli. ilfoglio.it

