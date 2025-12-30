arrivano le prime immagini del nuovo thriller diretto da zack snyder

Ecco le prime immagini del nuovo thriller diretto da Zack Snyder. Dopo aver esplorato i generi fantasy e fantascientifico, il regista si prepara a cimentarsi con un progetto dal tono più intenso e realistico. Questa svolta segnala un nuovo approccio alla sua filmografia, promettendo un’opera caratterizzata da una narrazione più diretta e sobria. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questa nuova produzione.

Dopo anni trascorsi a sperimentare con i generi fantasy e fantascientifico, Zack Snyder sembra intenzionato a cambiare radicalmente genere con il suo prossimo film. Dopo aver iniziato con il brillante remake horror di Dawn of the Dead, è passato agli adattamenti a fumetti di 300 di Frank Miller e Watchmen di Alan Moore. Ha poi diretto un film fantasy d’animazione intitolato Il regno di Ga’Hoole – La leggenda dei guardiani e il folle film fantasy Sucker Punch. Questo lo ha portato al DCEU, a un altro film di zombie, Army of the Dead, e al film fantascientifico Rebel Moon. Il suo prossimo film è il suo primo vero dramma non fantastico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

