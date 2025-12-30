Arriva Phantom il singolo di Geolier con 50 Cent

Da anteprima24.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile da poco più di un minuto il nuovo singolo di Geolier intitolato

Tempo di lettura: 3 minuti Esce nella notte fra il 30 e il 31 dicembre all’01.00 “ Phantom ” il singolo realizzato da Geolier insieme a 50 Cent. Il brano “ segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre” si spiega in una nota. “Non è solo un feat: è l’incontro con una leggenda dell’hip hop mondiale – si aggiunge -. Per Geolier, però, rappresenta soprattutto il coronamento di un sogno, la realizzazione di un momento atteso da sempre, con uno dei miti che lo hanno formato e che lo hanno reso il rapper di successo che è oggi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

arriva phantom il singolo di geolier con 50 cent

© Anteprima24.it - Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent

Leggi anche: Geolier e 50 Cent, spunta in rete “Phantom”: spoiler o fake? Mistero sul brano virale

Leggi anche: Geolier, il 5 dicembre arriva il nuovo singolo “081”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake?; UK ALBUM: N.ro 1 MICHAEL BUBLÉ – “Christmas”; Geolier e 50 Cent insieme in Phantom: ma qualcuno ha spiegato a Fifty che dovrà decifrare il napoletano tra autotune e ventimila effetti vocali?.

arriva phantom singolo geolierArriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent - 00 "Phantom" il singolo realizzato da Geolier insieme a 50 Cent. ansa.it

arriva phantom singolo geolierGeolier annuncia oggi “Phantom” feat 50 Cent - Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto ... radiowebitalia.it

arriva phantom singolo geolierGEOLIER esce questa notte “Phantom” il singolo con 50 CENT - Esce questa notte all’una PHANTOM il nuovo singolo di GEOLIER che lo vede in collaborazione con 50 CENT. newsic.it

Geolier phantom feat 50 cent

Video Geolier phantom feat 50 cent

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.