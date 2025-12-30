È disponibile da poco più di un minuto il nuovo singolo di Geolier intitolato

Tempo di lettura: 3 minuti Esce nella notte fra il 30 e il 31 dicembre all’01.00 “ Phantom ” il singolo realizzato da Geolier insieme a 50 Cent. Il brano “ segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre” si spiega in una nota. “Non è solo un feat: è l’incontro con una leggenda dell’hip hop mondiale – si aggiunge -. Per Geolier, però, rappresenta soprattutto il coronamento di un sogno, la realizzazione di un momento atteso da sempre, con uno dei miti che lo hanno formato e che lo hanno reso il rapper di successo che è oggi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arriva Phantom, il singolo di Geolier con 50 Cent

Spunta su TikTok «Phantom», duetto Geolier-50 Cent: spoiler o fake?; UK ALBUM: N.ro 1 MICHAEL BUBLÉ – “Christmas”; Geolier e 50 Cent insieme in Phantom: ma qualcuno ha spiegato a Fifty che dovrà decifrare il napoletano tra autotune e ventimila effetti vocali?.

