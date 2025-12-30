È stata presentata ufficialmente la Rimini Basket Week, un evento dedicato al basket giovanile che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio nella città di Rimini. Durante questa manifestazione si terranno quattro tornei, tra cui il memorial Garattoni per le categorie Under 13. Un’occasione importante per i giovani talenti di mostrare le proprie abilità e per promuovere la crescita del settore cestistico locale.

Si è tenuta nella sala giunta del comune di Rimini la presentazione ufficiale della “Rimini Basket Week”, una settimana all’insegna della pallacanestro e nella quale verranno disputati ben quattro tornei: dal 3 al 6 gennaio si terranno il memorial Garattoni, dedicato all’Under 13, e il Memorial. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Arriva la Rimini Basket Week, una settimana di grande basket giovanile: i talenti del futuro passano da qui

Leggi anche: Basket giovanile. Settimana da dimenticare in casa Despar

Leggi anche: I migliori talenti del basket italiano in campo a Rimini e Santarcangelo, torna la Ibsa NextGen Cup

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Basket giovanile, a Rimini il Memorial Mario Fabbri dal 3 al 6 gennaio.

Basket giovanile, a Rimini il Memorial Mario Fabbri dal 3 al 6 gennaio - Il torneo Under 14 maschile è riservato alle rappresentative regionali: in campo otto squadre ... altarimini.it