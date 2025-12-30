Arriva la Rimini Basket Week una settimana di grande basket giovanile | i talenti del futuro passano da qui
È stata presentata ufficialmente la Rimini Basket Week, un evento dedicato al basket giovanile che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio nella città di Rimini. Durante questa manifestazione si terranno quattro tornei, tra cui il memorial Garattoni per le categorie Under 13. Un’occasione importante per i giovani talenti di mostrare le proprie abilità e per promuovere la crescita del settore cestistico locale.
Si è tenuta nella sala giunta del comune di Rimini la presentazione ufficiale della “Rimini Basket Week”, una settimana all’insegna della pallacanestro e nella quale verranno disputati ben quattro tornei: dal 3 al 6 gennaio si terranno il memorial Garattoni, dedicato all’Under 13, e il Memorial. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
