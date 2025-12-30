Nella provincia di Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne latitante coinvolto in una grave aggressione avvenuta durante una rissa di strada, che ha causato la cecità di un coetaneo. L’operazione ha portato all’arresto del soggetto, ritenuto il principale tra i tre arresti recenti nel territorio. L’indagine continua per accertare ogni dettaglio dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Brescia, 30 dicembre 2025 – Ha reso cieco un coetaneo durante una rissa di strada ed era latitante: è il più importante dei tre arresti eseguiti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel Bresciano. Il protagonista è un 23enne, condannato in via definitiva per lesioni gravissime dopo i fatti avvenuti lo scorso maggio in centro città a Brescia, dove una violenta rissa tra gruppi contrapposti era degenerata. Il giovane aveva colpito al volto un rivale provocandogli la perdita permanente della vis ta da un occhio. Ora si trova in carcere, dove dovrà scontare un anno e mezzo di reclusione. Per lui è stata avviata anche la procedura di revoca del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrestato 23enne latitante nel bresciano: rese cieco un coetaneo durante una rissa

