Arnara Befana in bici
Il 6 gennaio, ad Arnara, torna la tradizionale Befana in bici. Dalle ore 9, la figura della Befana attraverserà le vie del paese, accompagnata dagli eroi dei cartoni animati, distribuendo doni ai bambini lungo il percorso. Un’occasione per vivere una giornata di tradizione e convivialità in modo semplice e genuino, coinvolgendo tutta la comunità.
Torna la Befana in bici per le strade di Arnara! Appuntamento il 6 gennaio a partire dalle ore 9! Tra pedalate e sorrisi, accompagnata dagli eroi dei cartoni, distribuirà doni ai bambini che incontrerà lungo il suo percorso. L'evento terminerà alle ore 12 in piazza S. Nicola. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: "Bici in comune" di Precenicco. Imparare ad andare in bici fin da piccoli
Leggi anche: Arnara. Minacce e molestie all’ex compagna. I Carabinieri eseguono le misure cautelari del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico per un 35enne di Ferentino domiciliato sul posto
Torna la Befana in bici per le strade di Arnara! Tra pedalate e sorrisi, accompagnata dagli eroi dei cartoni, distribuirà doni ai bambini lungo il percorso. Vi aspettiamo. Dettagli dell'Evento: Quando: 06 gennaio 2026 Orario: Ore 09:00 Dove: Arnara #comei - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.