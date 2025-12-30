Arnara Befana in bici

Il 6 gennaio ad Arnara torna la tradizionale Befana in bici, un evento che unisce tradizione e convivialità. A partire dalle 9 del mattino, la Befana, accompagnata dagli eroi dei cartoni, percorrerà le vie del paese distribuendo dolci e doni ai bambini. Un’occasione per vivere un momento di festa e condivisione, nel rispetto della tradizione e del territorio.

Torna la Befana in bici per le strade di Arnara! Appuntamento il 6 gennaio a partire dalle ore 9! Tra pedalate e sorrisi, accompagnata dagli eroi dei cartoni, distribuirà doni ai bambini che incontrerà lungo il suo percorso. L'evento terminerà alle ore 12 in piazza S. Nicola. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Arnara, Befana in bici Leggi anche: Arnara, Befana in bici Leggi anche: "Bici in comune" di Precenicco. Imparare ad andare in bici fin da piccoli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arnara, Befana in bici; Arnara Befana in bici. Torna la Befana in bici per le strade di Arnara! Tra pedalate e sorrisi, accompagnata dagli eroi dei cartoni, distribuirà doni ai bambini lungo il percorso. Vi aspettiamo. Dettagli dell'Evento: Quando: 06 gennaio 2026 Orario: Ore 09:00 Dove: Arnara #comei - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.