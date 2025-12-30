Arnara Befana in bici

Il 6 gennaio ad Arnara torna la tradizionale Befana in bici, un evento che unisce tradizione e convivialità. A partire dalle 9 del mattino, la Befana, accompagnata dagli eroi dei cartoni, percorrerà le vie del paese distribuendo dolci e doni ai bambini. Un’occasione per vivere un momento di festa e condivisione, nel rispetto della tradizione e del territorio.

