Arezzo teatro al freddo | il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber

Da tgcom24.mediaset.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, teatro al freddo durante uno spettacolo: il pubblico ha offerto una coperta a Alessandro Haber a causa di un guasto alla caldaia. La fondazione ha spiegato l'accaduto, suscitando l'irritazione degli spettatori, che si sono coperti con il plaid del proprio cane. L'episodio ha evidenziato le difficoltà di gestione degli impianti nelle strutture culturali locali.

La fondazione: "Guasto alla caldaia". Ira degli spettatori: "Ci siamo coperti con il plaid del cane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, teatro al freddo: il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber

arezzo teatro freddo pubblicoTeatro Tenda ghiacciato durante lo spettacolo "Maledetti Amici". Il pubblico passa una coperta ad Alessandro Haber - Il Teatro Tenda è una ghiacciaia, lunedì 22 dicembre, durante lo spettacolo " Maledetti Amici " con Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, due nomi di spicco del teatro e cinema italiano. corrierediarezzo.it

arezzo teatro freddo pubblicoVeronesi-Haber, Maledetti amici al teatro Tenda - Arezzo, 28 dicembre 2025 – «Maledetti amici» è lo spettacolo in programma domani lunedì 29 dicembre alle ore 21 al Teatro Tenda di Arezzo. msn.com

Teatro Mario Spina, la stagione si svela con una grande festa di strada - La nuova stagione del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è pronta a svelarsi al pubblico dando un volto ai tanti protagonisti che animeranno il palcoscenico fino alla prossima ... lanazione.it

