Arezzo teatro al freddo | il pubblico presta una coperta ad Alesssandro Haber
Arezzo, teatro al freddo durante uno spettacolo: il pubblico ha offerto una coperta a Alessandro Haber a causa di un guasto alla caldaia. La fondazione ha spiegato l'accaduto, suscitando l'irritazione degli spettatori, che si sono coperti con il plaid del proprio cane. L'episodio ha evidenziato le difficoltà di gestione degli impianti nelle strutture culturali locali.
La fondazione: "Guasto alla caldaia". Ira degli spettatori: "Ci siamo coperti con il plaid del cane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
