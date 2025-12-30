Arezzo Karate 1979 un 2025 da incorniciare | titolo mondiale tre ori tricolori e Coppa Italia

Arezzo Karate 1979 conclude il 2025 con risultati di rilievo: un titolo mondiale, tre ori ai campionati italiani e la vittoria in Coppa Italia. Una stagione che testimonia l’impegno e la crescita della società nel panorama del karate nazionale e internazionale, consolidando la propria presenza e tradizione nel settore.

Un mondiale, tre titoli italiani e una Coppa Italia: il 2025 si chiude come una delle stagioni più brillanti nella storia dell'Arezzo Karate 1979. La società aretina archivia un anno ricco di successi a livello nazionale e internazionale, confermandosi una realtà solida, in costante crescita e capace di esprimere qualità tecnica e competitiva in tutte le categorie, dal vivaio ai Master. Gli ultimi risultati di prestigio sono arrivati ai Campionati Nazionali Aics di Calenzano dove, al cospetto di avversari provenienti da tutta Italia, l'Arezzo Karate 1979 ha conquistato due medaglie d'oro e un bronzo nel Kumite – Combattimento.

