Arezzo bimbo morto all’asilo | giardino ricostruito in 3D dai Ris Servirà a chiarire dinamica incidente

I carabinieri del RIS di Roma hanno eseguito un rilievo tecnico in 3D presso l’asilo di Soci, dove il 12 novembre è deceduto il piccolo Leonardo Ricci. L’intervento, richiesto dalla procura di Arezzo, mira a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire le cause dell’accaduto. Questa analisi rappresenta un passaggio importante nell’indagine in corso.

