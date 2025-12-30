Arezzo bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo mentre gioca | è grave

Arezzo, un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal terrazzo mentre giocava. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato durante un momento di svago, senza ulteriori dettagli sulle cause. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La comunità si trova a fronteggiare questa difficile situazione, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del minore.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minore sarebbe precipitato mentre stava giocando sul terrazzo. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 8 del mattino in un edificio residenziale di via Tortaia, ad Arezzo.

