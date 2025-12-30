Arezzo bimbo di 10 anni cade dal terrazzo di casa | è grave

Arezzo: un bambino di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da circa otto metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze. Attualmente, il bambino si trova in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un’altezza di circa otto metri ad Arezzo. Soccorso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze, dove è ora ricoverato in codice rosso. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave Leggi anche: Si sporge per salutare la sorella e cade dal balcone, grave un bimbo di 10 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bimbo morto all'asilo, arrivano i Ris per nuove indagini; Bimbo morto soffocato all'asilo, arrivano i Ris per nuove indagini: Le maestre provate da dolore enorme; Feste sì ma alternative: spazio a viaggi nel tempo e laboratori; Arezzo, bimbo morto all’asilo: nuove indagini con i Ris. Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave - Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. lanazione.it

Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso» - Momenti di paura ad Arezzo, dove un bambino di dieci anni è precipitato dal terrazzo di casa facendo un volo di circa otto metri. leggo.it

Arezzo, bambino di 10 anni caduto dal terrazzo giocando: è grave - L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia ad Arezzo. tg24.sky.it

AREZZO, BAMBINO DI DIECI ANNI CADE DAL SECONDO PIANO Bambino di dieci anni cade dal secondo piano in Via Tortaia ad Arezzo. Intervenuti sul posto i soccorsi e la polizia, trasportato in codice rosso per trauma cranico. - facebook.com facebook

Arezzo, due bambini allontanati da una famiglia che vive nel bosco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.