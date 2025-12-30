Arezzo bambino di 10 anni cade dal secondo piano | ricoverato all’ospedale Meyer

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato all’ospedale Meyer dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio in via di Tortaia, ad Arezzo. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e le condizioni del ragazzo.

(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in via di Tortaia, quartiere residenziale di Arezzo, intorno alle 8 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente da un terrazzo mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra. Al momento dell'incidente, nell'appartamento erano presenti anche i .

Arezzo, bambino di 10 anni caduto dal terrazzo giocando: è grave - L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia ad Arezzo. tg24.sky.it

Bambino di 10 anni cade dal secondo piano di un palazzo: ricoverato all'ospedale Meyer - Un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo del quartiere Tortaia ad Arezzo. corrierediarezzo.it

Arezzo, bambino di 10 anni cade da secondo piano palazzo: è grave Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze - facebook.com facebook

Arezzo, bimbo di 10 anni precipita da un terrazzo: è gravissimo x.com

