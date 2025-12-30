Arezzo bambino cade dal terrazzo di casa | portato al Meyer

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un bambino di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa nella periferia della città. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e il trasporto al centro specializzato Meyer di Firenze. Le autorità stanno valutando le circostanze dell'accaduto e monitorano la situazione sanitaria del giovane.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Paura alla periferia di Arezzo, dove un bambino di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa. È successo stamani, intorno alle 8, in una palazzina di via Tortaia. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe precipitato mentre stava giocando sul terrazzo. Si sarebbe arrampicato sulla balaustra del terrazzo e poi sarebbe caduto. L’appartamento dovrebbe trovarsi al secondo piano. Subito è stato lanciato l’allarme al 118, i soccorritori sono intervenuti il prima possibile e il bambino è stato trasferito all’ospedale Meyer in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, bambino cade dal terrazzo di casa: portato al Meyer Leggi anche: Bambino di 3 anni cade da un terrazzo, grave al Meyer Leggi anche: Firenze, bambino cade dalla finestra: codice rosso, portato al Meyer La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave. Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave - Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. rainews.it

Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso» - Momenti di paura ad Arezzo, dove un bambino di dieci anni è precipitato dal terrazzo di casa facendo un volo di circa otto metri. leggo.it

