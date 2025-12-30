Arezzo | bambino cade da terrazzo del secondo piano Ricoverato al Meyer in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato questa mattina ad Arezzo, in via Tortaia, dove un bambino di 10 anni è caduto dal secondo piano di un edificio. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer, dove si trova in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

