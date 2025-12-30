Arera | luce -2,7% per i vulnerabili

Nel primo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili in maggior tutela subirà una riduzione del 2,7%. Questa variazione si riflette nelle tariffe applicate a chi usufruisce di condizioni di tutela, offrendo un piccolo sollievo nel contesto dei costi energetici. La diminuzione rappresenta un intervento di Arera volto a sostenere le fasce più deboli della popolazione.

22.32 Nel primo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il "cliente tipo vulnerabile" servito in maggior tutela diminuirà del 2,7%.Lo rende noto Arera. L'aggiornamento, viene precisato, riguarda "unicamente i circa 3 milioni di clienti vulnerabili attualmente serviti in maggior tutela". La spesa annuale sarà di 590,73 euro nel periodo compreso fra primo aprile 2025 e il 31 marzo 2026, in aumento del 13% rispetto ai 522,97 euro registrati tra primo aprile 2024 e 31 marzo 2025. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

