Aree interne lettera di Unimpresa al nuovo Presidente Fico

Unimpresa Irpinia Sannio, rappresentanza delle imprese nelle aree interne della Campania, si rivolge al nuovo Presidente Fico con l’auspicio che le sue dichiarazioni di attenzione verso queste zone si traducano in azioni concrete e coerenti. La lettera evidenzia l’importanza di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, chiedendo un impegno reale per migliorare le condizioni delle imprese e delle comunità locali.

Unimpresa Irpinia Sannio, associazione di rappresentanza delle imprese delle aree interne della Campania, si rivolge speranzoso al Presidente della Regione, Roberto Fico, affinché alle dichiarazioni di attenzione verso Irpinia e Sannio seguano scelte politiche coerenti e concrete. La prima, imprescindibile, riguarda la nomina dell'Assessore alle Attività Produttive. "Se l'obiettivo è davvero creare sviluppo nelle aree interne, territori che soffrono spopolamento, desertificazione industriale e marginalizzazione istituzionale, – dichiara il presidente Ignazio Catauro – la soluzione non può essere la designazione di un esponente riconducibile alla più stretta cerchia di Vincenzo De Luca, per giunta salernitano.

