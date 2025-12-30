Ardea furto di palline non di Natale | la bravata sul Lungomare degli Ardeatini
A Ardea, lungo il Lungomare degli Ardeatini, si è verificato un furto di palline, avvenuto il 30 dicembre 2025. Le palline, prive di valore particolare e non legate alle festività natalizie, sono state sottratte in modo inatteso. L'episodio ha suscitato sorpresa tra i residenti, che si sono trovati di fronte a una bravata senza apparente motivo. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità locali.
Ardea, 30 dicembre 2025 – Non erano preziose, non erano di Natale e soprattutto non servivano ad addobbare alcun albero. Eppure, nella notte, qualcuno ha deciso che quelle palline meritavano di essere “liberate”. È accaduto all’interno di u n noto ristorante del Lungomare degli Ardeatini, dove ignoti – con ogni probabilità giovincelli in vena di bravate più che di “grandi colpi criminali” – hanno asportato l’espositore delle classiche palline con sorpres a, quelle che escono dopo aver inserito una monetina. Un furto curioso, più che altro creativo, considerando che l ’intero contenitore è stato trascinato fuori dal locale e abbandonato poco dopo, svuotato del suo contenuto, all’uscita del passo a mare di fronte a via Bergamo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
