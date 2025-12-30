Archeologia missioni italiane all’estero | via ai contributi Maeci per il 2026

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha aperto i contributi per le missioni archeologiche italiane all’estero nel 2026. Supportando studi e scavi in diversi contesti storici e geografici, il programma promuove il dialogo interculturale e lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa si distingue per l’impegno nel trasferimento di competenze e tecnologie, rafforzando il ruolo dell’Italia nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero, che si estendono cronologicamente dalla preistoria all’epoca medioevale e geograficamente dal mondo greco-romano al Vicino, Medio ed Estremo Oriente, Africa e America latina: un impegno a favore del dialogo interculturale e delle politiche di sviluppo che si traduce in un’attività scientifica e di studio di grande rilievo, a cui si affianca la formazione di operatori locali e il trasferimento di tecnologie in alcuni settori, come il restauro e la tutela del patrimonio culturale, in cui l’eccellenza italiana è riconosciuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

