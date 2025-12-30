ARC Raiders amplia la propria offerta con l’introduzione dell’Arsenale del Portiere, il secondo pass permanente gratuito. Questo aggiornamento mantiene la filosofia di contenuti accessibili e senza scadenze, senza ricorrere a modelli stagionali. L’obiettivo è offrire ai giocatori un’esperienza di progressione equilibrata e continua, rafforzando l’impegno del gioco nel proporre contenuti gratuiti e duraturi nel tempo.

ARC Raiders continua ad aggiornarsi con nuovi contenuti completamente gratuiti, rafforzando una filosofia di progressione accessibile, priva di scadenze e lontana dai modelli stagionali tradizionali. Proprio nelle ultime ore è stato introdotto il secondo pass permanente, riscattabile da tutti i giocatori senza alcun costo e ricco di oggetti estetici, risorse e valuta di gioco. Cos’è l’Arsenale del Portiere e come funziona. L’ Arsenale del Portiere rappresenta l’equivalente del pass di progressione di ARC Raiders, ma con una differenza sostanziale rispetto ai classici battle pass: è permanente. Non ha limiti di tempo, non viene rimosso e può essere completato con assoluta tranquillità, senza la pressione delle scadenze stagionali o del contenuto a tempo limitato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ARC Raiders introduce il secondo pass permanente gratuito: arriva l’Arsenale del Portiere

