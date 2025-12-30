arbitro inter bologna designato il fischietto per il match

L'arbitro incaricato di dirigere il match tra Inter e Bologna, in programma domenica 4 gennaio nel 18° turno di Serie A 2025/26, è stato ufficialmente designato. La scelta del fischietto è parte delle procedure di organizzazione della gara, garantendo il regolare svolgimento dell'incontro e il rispetto delle norme sportive.

Inter News 24 di domenica 4 gennaio, valido per il 18° turno di Serie A 202526. L'Associazione Italiana Arbitri ha sciolto le riserve in vista della ripresa del campionato, ufficializzando le designazioni per il prossimo turno di Serie A. Per l'attesa sfida di San Siro che vedrà opposti i nerazzurri guidati da Cristian Chivu e il Bologna del tecnico Vincenzo Italiano, la direzione di gara è stata affidata all'esperto Marco Guida. L'incontro, in programma domenica 4 gennaio 2026 con fischio d'inizio alle ore 20:45, rappresenta un appuntamento cruciale per inaugurare il nuovo anno solare.

