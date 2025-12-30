Arbitraggi il Cesena può reclamare 4 punti Mercato | nel mirino restano Cerri e Rafia

Il Cesena può reclamare fino a 4 punti grazie a un arbitraggio contestato. Tra sfortuna, come i due pali colpiti da Cristian Shpendi, e errori come lo scivolone di Zaro che ha agevolato il raddoppio giallorosso, la squadra ha incontrato diverse difficoltà. Le decisioni arbitrali, anche con il VAR, hanno spesso suscitato polemiche, contribuendo a una sconfitta che il club vorrebbe rivedere. Nel mercato si punta ancora a Cerri e Rafia

Mescola un po' di sfortuna, vedi i due pali colpiti da Cristian Shpendi, aggiungi un pizzico di autolesionismo, lo scivolone di Zaro che ha aperto l'autostrada all'ex Pittarello per il raddoppio giallorosso, ed infine completa con un rapporto non proprio di amicizia con le quaterne arbitrali, var incluso, e le loro decisioni ed ecco servita la sconfitta del Ceravolo. Una caduta che ha lasciato tanto amaro in bocca, ed anche qualche strascico polemico, soprattutto per i 'non interventi' dell'arbitro Crezzini, in occasione dei due presunti falli di mano in area catanzarese. Episodi che hanno indotto, a fine gara, il direttore sportivo Filippo Fusco ad intervenire con toni pacati ma fermi.

CESENA IN CALO: È COLPA (ANCHE) DELLA MALAFEDE DEGLI ARBITRI Mantova, Juve Stabia e Catanzaro: hanno fatto tanto discutere gli ultimi tre (irricevibili) arbitraggi 'beccati' dal Cavalluccio.

