Aradeo Capodanno 2026 in piazza con Party Salento video show live
Aradeo si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con un evento in piazza San Nicola. La serata prevede il Party Salento, un video show live che coinvolge la comunità in un momento di condivisione e festa. Un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo in un’atmosfera di allegria e convivialità, nel rispetto delle tradizioni locali e della partecipazione collettiva.
Si avvicina la grande festa dell’ultimo dell’anno e Aradeo si prepara per il “Capodanno in Piazza”, un evento cult che ogni anno vede piazza San Nicola trasformarsi in un mega party a cielo aperto che, grazie ad un’atmosfera di festa e allegria, regala momenti di condivisione e divertimento a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza a Sestri Levante con musica, brindisi e show di Fabrizio Casalino
Leggi anche: Capodanno in piazza 2026 a Ruvo di Puglia: Winter Music Show con DJ Antoine e i dj di Radionorba
Gli appuntamenti nel Salento fra Natale e Capodanno.
Capodanno in piazza, dove festeggiare l’arrivo del 2026 nelle città italiane - Il Capodanno 2026 anima le piazze italiane con concerti, dj set e spettacoli, tra brindisi e musica che uniscono città del Nord e del Sud ... fanpage.it
Capodanno 2026 in Italia: concerti, riti collettivi e città che diventano spettacolo - Concerti in piazza, grandi riti popolari, teatro, jazz e luci d’artista: il Capodanno 2026 in Italia si trasforma in un’esperienza culturale diffusa, da vivere città per città. libreriamo.it
Capodanno 2026: da Roma a Napoli, tutti i concerti nelle principali piazze italiane - Tutti i nomi dei protagonisti e lo stop di Milano ai concerti in piazza Duomo. ildigitale.it
ARADEO, CAPODANNO 2026 IN PIAZZA CON “PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE Mercoledì 31 Dicembre ore 22:30, piazza San Nicola. Info serata qui: https://www.ditutto.it/magazine/97882/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.