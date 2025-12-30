Aradeo Capodanno 2026 in piazza con Party Salento video show live

Aradeo si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con un evento in piazza San Nicola. La serata prevede il Party Salento, un video show live che coinvolge la comunità in un momento di condivisione e festa. Un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere il nuovo in un’atmosfera di allegria e convivialità, nel rispetto delle tradizioni locali e della partecipazione collettiva.

ARADEO, CAPODANNO 2026 IN PIAZZA CON "PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE Mercoledì 31 Dicembre ore 22:30, piazza San Nicola.

