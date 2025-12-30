Arabia Saudita bombe su porto in Yemen | le colonne di fumo a Mukalla
L’Arabia Saudita ha condotto un bombardamento nel porto di Mukalla, nello Yemen, in risposta al sospetto arrivo di armi e mezzi da combattimento destinati alle forze separatiste locali provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. L’attacco ha causato colonne di fumo visibili dalla città, segnando un’ulteriore escalation nel conflitto regionale. Questa operazione evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e l’instabilità persistente nella zona.
L’ Arabia Saudita ha bombardato la città portuale yemenita di Mukalla dopo l’arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da combattimento destinato alle forze separatiste locali proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Nel filmato, si vede il fumo che si alza dal porto e alcuni edifici danneggiati. Non è stato immediatamente chiaro se l’attacco abbia causato vittime o se vi abbiano preso parte altri militari oltre a quelli sauditi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
