Aprono nuovi studi di medici di base a Montesilvano Spoltore ed Elice
L'azienda sanitaria locale di Pescara annuncia l'apertura di nuovi studi di medici di base a Montesilvano, Spoltore ed Elice. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso alle cure primarie nella zona, offrendo servizi più vicini e facilmente raggiungibili per i cittadini. L'apertura di queste strutture rappresenta un passo importante per potenziare la rete sanitaria locale e rispondere alle esigenze della comunità.
Apertura di nuovi studi di medici di base a Montesilvano, Spoltore ed Elice.A comunicarlo è l'azienda sanitaria locale di Pescara.Nel dettaglio, Adriano Barone, medico di medicina generale nell'ambito territoriale di "Cepagatti, Catignano, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano.
