Apprezzamenti non graditi ad una donna scoppia l' inferno
Un commento inappropriato può rapidamente degenerare in un episodio di forte tensione. È quanto accaduto il 28 dicembre in via Boccalerie a Padova, dove un apprezzamento non gradito nei confronti di una donna ha provocato una scena più intensa del previsto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di rispettare i confini e di mantenere un comportamento corretto in ogni contesto.
Sono bastati alcuni apprezzamenti non graditi ad una donna per scatenare l'inferno. Pomeriggio ad alta tensione il 28 dicembre in via Boccalerie a Padova. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno denunciato tre cittadini nordafricani, un tunisino di 30anni e due marocchini, di 36 e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
