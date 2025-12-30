Appalto per la raccolta dei rifiuti | a base di gara importo di quasi 176 milioni di euro

L’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti a Lecce, con un importo di circa 176 milioni di euro, rappresenta un intervento strategico per la gestione dei servizi pubblici. La gara, di notevole entità, richiede attenzione e precisione, riflettendo l’importanza di un sistema efficiente e sostenibile per la città. La procedura di affidamento costituisce un passaggio cruciale per garantire qualità e affidabilità nel servizio di gestione dei rifiuti urbanici.

LECCE - L'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è probabilmente il passaggio più impegnativo per un'amministrazione comunale. Per l'importanza del servizio, intanto, ma anche per l'aspetto economico: a Lecce è in ballo un valore stimato in quasi 240 milioni di euro per una.

