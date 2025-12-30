Aperitivo della Vigilia di Capodanno da Dulcis in Furno

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, la Vigilia di Capodanno si vive anche attraverso momenti di convivialità nel centro cittadino. Corso Vittorio Emanuele si trasforma in un punto di ritrovo ideale per chi desidera condividere un aperitivo prima dei festeggiamenti serali, offrendo un’occasione semplice e autentica di incontrarsi e trascorrere il tempo in modo informale, in attesa del nuovo anno.

La Vigilia di Capodanno, ad Avellino, è anche un momento di incontro informale nel centro cittadino. Come consuetudine, Corso Vittorio Emanuele diventa punto di passaggio e di sosta per chi sceglie di concedersi un aperitivo prima dei festeggiamenti serali.Da Dulcis in Furno, a partire dalle ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

aperitivo della vigilia di capodanno da dulcis in furno

© Avellinotoday.it - Aperitivo della Vigilia di Capodanno da Dulcis in Furno

Leggi anche: L'aperitivo della Vigilia in città: ecco dove

Leggi anche: Risse durante l’aperitivo della Vigilia: denunciati un 25enne e un minore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Aperitivo della Vigilia di Capodanno da Dulcis in Furno.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.