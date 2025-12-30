Antonio Tajani la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda Le mosse del leader

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si distingue per la sua strategia politica ispirata alla disciplina del ciclismo. Dopo aver promosso il progetto dei civici a Torino e Milano, mira a consolidare il suo ruolo e a rafforzare alleanze, come quella con Calenda. Mentre attende la seduta sulla Legge di Bilancio, le sue mosse indicano un approccio mirato e pianificato per sostenere i propri obiettivi politici.

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, è alla buvette della Camera in attesa della seduta “fiume” sulla Legge di bilancio, programmata per la notte del 29 dicembre. È appena finito il consiglio dei ministri in cui ha incassato una vittoria su tutta la linea, in relazione al decreto Ucraina – il leader di Forza Italia più di tutti non voleva cambiare direzione all’ invio di aiuti militari, oltre che civili a Kiyev – e forse proprio per questo si lascia andare a qualche chiacchiera in più con alcuni cronisti, in cui spiega la sua strategia per il prossimo periodo. Se si è parlato della sua come di una leadership in pericolo, in particolare per l’ ascesa dell’abile Roberto Occhiuto o per le richieste che arrivano dalla famiglia Berlusconi, lui si mostra sereno. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Barelli, Istat su export conferma efficacia strategia Tajani - "I dati diffusi oggi dall'Istat sull'export extra Ue confermano l'efficacia della strategia di politica estera economica portata avanti dal ministro Antonio Tajani. ansa.it

Tajani, con Riad partenariato strategico concreto e duraturo - "Non è una cosa comune dar vita a un partenariato strategico: è un rapporto privilegiato tra paesi amici che hanno non solo un interesse economico, ma anche politico e strategico". ansa.it

