Antonio Tajani la strategia da ciclista e l’idea dei civici prima a Torino e poi a Milano per agganciare Calenda Le mosse del leader

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si distingue per la sua strategia politica ispirata alla disciplina del ciclismo. Dopo aver promosso il progetto dei civici a Torino e Milano, mira a consolidare il suo ruolo e a rafforzare alleanze, come quella con Calenda. Mentre attende la seduta sulla Legge di Bilancio, le sue mosse indicano un approccio mirato e pianificato per sostenere i propri obiettivi politici.

Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, è alla buvette della Camera in attesa della seduta "fiume" sulla Legge di bilancio, programmata per la notte del 29 dicembre. È appena finito il consiglio dei ministri in cui ha incassato una vittoria su tutta la linea, in relazione al decreto Ucraina – il leader di Forza Italia più di tutti non voleva cambiare direzione all' invio di aiuti militari, oltre che civili a Kiyev – e forse proprio per questo si lascia andare a qualche chiacchiera in più con alcuni cronisti, in cui spiega la sua strategia per il prossimo periodo. Se si è parlato della sua come di una leadership in pericolo, in particolare per l' ascesa dell'abile Roberto Occhiuto o per le richieste che arrivano dalla famiglia Berlusconi, lui si mostra sereno.

Barelli, Istat su export conferma efficacia strategia Tajani - "I dati diffusi oggi dall'Istat sull'export extra Ue confermano l'efficacia della strategia di politica estera economica portata avanti dal ministro Antonio Tajani. ansa.it

Tajani, con Riad partenariato strategico concreto e duraturo - "Non è una cosa comune dar vita a un partenariato strategico: è un rapporto privilegiato tra paesi amici che hanno non solo un interesse economico, ma anche politico e strategico". ansa.it

Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. L'ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare x.com

Intervenendo ieri sera su Rete4 nel corso della trasmissione televisiva "Zona bianca", il ministro degli esteri Antonio Tajani ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, come riportato dal quotidiano Il Centro. «Impedire a questa famiglia di pr - facebook.com facebook

