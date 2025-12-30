antonino interpreta il classico di cohen hallelujah

Hallelujah è il dono inaspettato che Antonino ha scelto di fare al suo pubblico per le vacanze di Natale. Hallelujah è il dono inaspettato che Antonino ha scelto di fare al suo pubblico, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. Un brano che non chiede attenzione, ma presenza; che non impone una voce, ma invita ad accoglierla. Scritto e composto da Leonard Cohen, Hallelujah viene reinterpretato da Antonino con un’intensità nuova e personale, che si allontana da ogni esercizio di stile per trasformarsi in un atto emotivo autentico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

