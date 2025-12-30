Anthony Joshua la ricostruzione dell’incidente in Nigeria | tra le vittime anche un ex calciatore

Anthony Joshua è stato coinvolto in un incidente in Nigeria, secondo le prime ricostruzioni delle autorità. A bordo dell’auto anche un ex calciatore, entrambi soccorsi e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento, ma non si segnalano gravi conseguenze per le vittime. Piena collaborazione delle autorità locali per approfondire quanto accaduto.

