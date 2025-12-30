Anthony Joshua il pugile ferito in un incidente d’auto | i soccorsi al campione dopo lo schianto

Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è stato coinvolto in un incidente d'auto in Nigeria, che ha causato il ferimento dello stesso pugile e la morte di due persone, considerate amici stretti dello sportivo. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sua condizione e sulle circostanze dell’accaduto, mentre le autorità stanno conducendo le indagini necessarie.

Il pugile Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria in cui hanno perso la vita due persone, amici intimi dello sportivo. Un video postato sui social mostra l'atleta 36enne dolorante, mentre viene soccorso ed estratto da un veicolo semi distrutto. Joshua, reduce dalla vittoria per KO contro lo YouTuber Jake Paul in un incontro di esibizione a Miami, è stato quindi portato in ospedale e non si trova in gravi condizioni.

