Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol | Scegliete la vita non il suo contrario

Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà, condividendo un messaggio sincero sui social: “Scegliete la vita, non il suo contrario”. Dopo cinque decenni senza alcol, l’attore invita a riflettere sull’importanza di scelte consapevoli per uno stile di vita sano e equilibrato. La sua testimonianza rappresenta un esempio di determinazione e di impegno personale, offrendo un messaggio di speranza e di ispirazione per chi affronta sfide simili.

Anthony Hopkins celebra mezzo secolo di sobrietà condividendo sui social un messaggio intimo e diretto. Un anniversario personale che diventa racconto pubblico, tra memoria, consapevolezza e un invito semplice ma radicale: scegliere la vita, un giorno alla volta. A pochi giorni dal suo compleanno, Anthony Hopkins torna a parlare di sé senza maschere né retorica. Non di cinema, premi o ruoli iconici, ma di una data che per lui vale più di qualsiasi statuetta: il 29 dicembre 1975, il giorno in cui ha deciso di cambiare rotta. Un anniversario che pesa più degli Oscar Da alcuni anni è diventato un rito silenzioso ma costante: ogni 29 dicembre, Anthony Hopkins accende la videocamera e si rivolge a chi lo segue sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol: “Scegliete la vita, non il suo contrario” Leggi anche: Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà: “Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico” Leggi anche: Anthony Hopkins: un’autobiografia senza filtri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà: Sono quasi morto guidando un'auto in blackout alcolico; Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà | Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico. Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà: “Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico” - Per Anthony Hopkins, quel momento è arrivato esattamente mezzo secolo fa. msn.com

