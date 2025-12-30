Anteprima Casavecchia e Pallagrello 2026 | produttori enologi e degustatori a confronto a Caserta

Da casertanews.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza edizione di “Anteprima Casavecchia e Pallagrello” si svolgerà a Caserta, presso l’Archivio di Stato della Reggia, il 23 e 24 gennaio 2026. L’evento riunisce produttori, enologi e degustatori per condividere conoscenze e approfondimenti sui vini delle denominazioni Casavecchia e Pallagrello, promuovendo il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.

La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone dà appuntamento a enologi, produttori e degustatori per la terza edizione di “Anteprima Casavecchia e Pallagrello”, in programma venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 presso l’Archivio di Stato della Reggia di Caserta. L’iniziativa, realizzata con. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Donato D’Angelo. La Basilicata perde uno dei suoi migliori enologi e produttori

Leggi anche: Anteprima VitignoItalia: produttori, buyer e appassionati nel cuore di Napoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

anteprima casavecchia pallagrello 2026Anteprima Casavecchia e Pallagrello, produttori e degustatori a confronto sulle nuove annate - Sarà la Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone a firmare Anteprima 2026, il nuovo appuntamento dedicato all'analisi tecnica e ... sciscianonotizie.it

I vini "Pallagrello" e "Casavecchia" delizie d'alta quota - Il connubio vincente tra paesaggio&vino è pronto a presentare la nuova tappa de "Il sabato casertano", itinerario di degustazione alla scoperta di Terra di Lavoro, evento promosso dal Consorzio tutela ... ilmattino.it

Caserta, la nuova edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival nel centro storico di Pontelatone - Iniziato il conto alla rovescia per l'attesissima sesta edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, in programma il 30 giugno e il 5, 6 e 7 luglio prossimi nel centro storico di Pontelatone ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.