Anteprima Casavecchia e Pallagrello 2026 | produttori enologi e degustatori a confronto a Caserta
La terza edizione di “Anteprima Casavecchia e Pallagrello” si svolgerà a Caserta, presso l’Archivio di Stato della Reggia, il 23 e 24 gennaio 2026. L’evento riunisce produttori, enologi e degustatori per condividere conoscenze e approfondimenti sui vini delle denominazioni Casavecchia e Pallagrello, promuovendo il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.
La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone dà appuntamento a enologi, produttori e degustatori per la terza edizione di “Anteprima Casavecchia e Pallagrello”, in programma venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 presso l’Archivio di Stato della Reggia di Caserta. L’iniziativa, realizzata con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
