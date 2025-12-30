Anpas 42mila servizi in un anno Rebecchi | Bisogni sociali e umani in aumento
Anpas ha svolto oltre 42.000 servizi nel corso dell’anno, rispondendo a crescenti bisogni sociali e umani. Il coordinatore provinciale, Paolo Rebecchi, evidenzia l’impegno del gruppo giovani e le diverse attività svolte, tra cui simulazioni di emergenza. Un bilancio che testimonia l’importanza del servizio volontario e della collaborazione sul territorio per affrontare sfide sempre più complesse.
È un anno ricco di soddisfazioni quello che sta per chiudersi per Anpas: dalla simulazione della maxi emergenza all'impegno del Gruppo Giovani: «Ce ne sono tanti e con molto entusiasmo», spiega il coordinatore provinciale Paolo Rebecchi che traccia un bilancio. «I bisogni sociali sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, un anno fa la prima fuga dai servizi sociali: "Così si resero irreperibili"
Leggi anche: Assistenza e cura: i bisogni sociali ed economici dei caregiver
Anpas, 42mila servizi in un anno. Rebecchi: «Bisogni sociali e umani in aumento» - Il coordinatore provinciale traccia il bilancio 2025 del sodalizio: «Anno ricco di soddisfazioni grazie al lavoro di 1200 volontari, 60 dipendenti e 2mila soci. ilpiacenza.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.