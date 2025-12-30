Anpas 42mila servizi in un anno Rebecchi | Bisogni sociali e umani in aumento

Anpas ha svolto oltre 42.000 servizi nel corso dell’anno, rispondendo a crescenti bisogni sociali e umani. Il coordinatore provinciale, Paolo Rebecchi, evidenzia l’impegno del gruppo giovani e le diverse attività svolte, tra cui simulazioni di emergenza. Un bilancio che testimonia l’importanza del servizio volontario e della collaborazione sul territorio per affrontare sfide sempre più complesse.

