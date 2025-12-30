Sauro Anniboletti ha annunciato il suo ingresso nel Partito Democratico, lasciando il gruppo “Progressisti per l’Innovazione”, con il quale si presentò come candidato a sindaco nel 2023. La sua scelta sottolinea l’importanza dell’unità all’interno del panorama politico locale, evidenziando un impegno condiviso per il dialogo e la collaborazione tra le diverse anime del centrosinistra.

UMBERTIDE - Sauro Anniboletti lascia “ Progressisti per l’Innovazione “, schieramento che lo sostenne nel 2023 come candidato a sindaco, ed entra nel Pd. L’ex medico, molto amato e aprezzato e ora in pensione, scrive ai suoi elettori: "Ritengo, per rispetto di chi mi ha votato, di continuare la mia esperienza in consiglio comunale convergendo nel gruppo del Pd, ritenendo conclusa la fase della coalizione elettorale". Il consigliere spiega: "Occorre guardare avanti senza restare attaccati a formule bocciate dagli elettori. Ho scelto questa strada per coerenza e serietà. Si apre uno scenario nuovo dove l’unità di tutte le forze di centrosinistra e progressiste sarà fondamentale ed io, da uomo e da rappresentante delle istituzioni, resto a disposizione di chi, nel Pd e fuori di esso, vorranno costruire l’unità delle forze di centro sinistra e progressiste". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anniboletti entra nel Pd: "L’unità è fondamentale"

Leggi anche: Schifani: unità della coalizione fondamentale per l’azione del governo

Leggi anche: L'appello di Zelensky: "Fondamentale l'unità tra Ucraina, Ue e Stati Uniti"