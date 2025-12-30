Annalisa torna nella sua Genova | il nuovo tour prende il via dal Palateknoship
Il 23 aprile 2026, Annalisa torna a esibirsi a Genova, sua città natale, aprendo il nuovo tour al Palateknoship. L’artista ligure sarà protagonista di un concerto dal vivo, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e autentica. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani più amati e scoprire le novità del suo repertorio.
Giovedì 23 aprile 2026 Genova accoglie una delle liguri più amate nel mondo della musica e non solo: al Palateknoship arriva Annalisa, pronta a infiammare la platea con un travolgente live.Dopo il successo del tour “Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo I”, l'artista savonese torna sui palchi italiani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
