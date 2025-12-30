Angelika Hutter investita è in fin di vita | nel 2023 aveva travolto e ucciso una famiglia

Angelika Hutter, designer tedesca di 34 anni, è stata investita a Ronco all’Adige ed è in condizioni critiche all'ospedale di Borgo Trento. Nel 2023 aveva causato la morte di una famiglia travolgendola in strada. La vicenda desta preoccupazione e si inserisce in un contesto di grave incidente stradale, con la prognosi ancora riservata.

È stata travolta in strada e ora lotta tra la vita e la morte. Angelika Hutter, designer tedesca di 34 anni, è rimasta gravemente ferita a Ronco all’Adige ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ Ospedale di Borgo Trento. La donna stava scontando una pena patteggiata a 4 anni e 8 mesi in una struttura del territorio quando è avvenuto l’incidente. L’incidente e le prime ricostruzioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 29 dicembre, lungo via Saletto, sulla strada provinciale 19, un tratto particolarmente trafficato. Secondo le prime ricostruzioni, Hutter sarebbe stata investita da una Volvo XC60 guidata da un 77enne di Verona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

