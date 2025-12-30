Angelika Hutter investita da un’auto è in fin di vita Travolse e uccise bimbo padre e nonna a Santo Stefano di Cadore

Angelika Hutter è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Ronco all’Adige, sulla strada provinciale 19, dove è stata investita da un’auto e si trova in condizioni critiche. In precedenza, era stata coinvolta in un tragico episodio a Santo Stefano di Cadore, dove si erano verificati incidenti con conseguenze fatali. La vicenda è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause e le responsabilità.

