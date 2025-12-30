Angelika Hutter investita da un’auto è in fin di vita Travolse e uccise bimbo padre e nonna a Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Ronco all’Adige, sulla strada provinciale 19, dove è stata investita da un’auto e si trova in condizioni critiche. In precedenza, era stata coinvolta in un tragico episodio a Santo Stefano di Cadore, dove si erano verificati incidenti con conseguenze fatali. La vicenda è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause e le responsabilità.
Angelika Hutter è stata travolta in strada e ferita gravemente a Ronco all’Adige, sulla strada provinciale 19. La designer tedesca 34enne è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Borgo Trento e starebbe lottando tra la vita e la morte. Solo 29 mesi fa aveva travolto e ucciso con la sua Audi A3 nera una famiglia a Santo Stefano di Cadore uccidendo un bimbo di 2 anni, il padre e la nonna. L’incidente e le prime ricostruzioni: «Forse attraversava senza strisce pedonali». L’incidente in cui Angelika Hutter è stata travolta è avvenuto intorno alle 16 di pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online
