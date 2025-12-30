Angelika Hutter investita da un' auto dopo la fuga dalla comunità è in fin di vita È la donna che travolse e sterminò una famiglia in Cadore

Angelika Hutter, 34 anni, è gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, che aveva lasciato la comunità dove scontava una pena, si trova attualmente in condizioni critiche. È nota per essere coinvolta in un episodio drammatico nel Cadore, dove avrebbe causato la morte di una famiglia. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

