Angelika Hutter investita da un' auto dopo la fuga dalla comunità è in fin di vita È la donna che travolse e sterminò una famiglia in Cadore
Angelika Hutter, 34 anni, è gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto a Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna, che aveva lasciato la comunità dove scontava una pena, si trova attualmente in condizioni critiche. È nota per essere coinvolta in un episodio drammatico nel Cadore, dove avrebbe causato la morte di una famiglia. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.
La 34 enne è stata investita a Ronco all’Adige nella Bassa Veronese, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava scontando la sua pena. Aveva patteggiato 4 anni per aver ucciso papà, figlio di due anni e nonna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Travolse e uccise una famiglia, ora Angelika Hutter è stata investita e lotta tra la vita e la morte
Leggi anche: Angelika Hutter travolta da un Suv: la 34enne tedesca che uccise un bambino, il papà e la nonna sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore è gravissima
Travolse con l’auto e uccise tre persone, Angelika lotta tra la vita e la morte.
Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore - La 34 enne è stata investita a Ronco all’Adige nella Bassa Veronese, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava scontando la sua pena. msn.com
Angelika Hutter investita a Ronco All'Adige, è in codice rosso: nel 2023 causò il tragico incidente di Cadore - Angelika Hutter è stata investita da un'automobile a Ronco All'Adige: nel 2023 causò un tragico incidente a Santo Stefano di Cadore con 3 morti. virgilio.it
Angelika Hutter travolta da un Suv: la 34enne tedesca che uccise un bambino, il papà e la nonna sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore è gravissima - Angelika Hutter, la 34enne designer tedesca che travolse e uccise un bambino di nemmeno due anni, il papà e la nonna mentre la famiglia di Favaro Veneto passeggiava sul ... ilgazzettino.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.