A Verona, Angelika Hutter, 34 anni, nota per un incidente che ha causato la morte di un padre, un figlio e una nonna a Santo Stefano di Cadore, si trova in condizioni critiche dopo un incidente mentre cercava di fuggire. La situazione resta sotto stretto controllo medico, mentre si attendono aggiornamenti sulla sua condizione e sulle eventuali conseguenze legali.

Clamoroso in quel di Verona. Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver investito e ucciso un padre, un figlio e una nonna a Santo Stefano di Cadore, è in gravissime condizioni. Cosa è successo? Una storia pazzesca. In pratica è stata travolta da un’auto lungo la Provinciale 19 a Ronco all’Adige (Verona). L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo la sua fuga dalla comunità dove stava scontando la pena. Hutter aveva patteggiato 4 anni e otto mesi. E si trovava nella struttura "Don Girelli" dopo aver trascorso un periodo in carcere. Ma a un certo punto, le telecamere l'hanno ripresa mentre scavalcava la recinzione e si allontanava verso la strada Ronchesana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angelika Hutter in fin di vita, investita mentre fuggiva: cosa è successo

E' Angelika Hutter la donna investita a Ronco: aveva sterminato una famiglia in auto. E' grave.

