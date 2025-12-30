Angelika Hutter in fin di vita è stata investita da un'auto | nel 2023 travolse e uccise un'intera famiglia

Angelika Hutter, condannata per l’incidente mortale avvenuto nel 2023 a Santo Stefano di Cadore, si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita. Dopo aver lasciato la comunità di Ronco dove scontava la pena, la donna sta affrontando un momento di grave emergenza sanitaria. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità, mentre si attende l’evolversi della sua situazione.

