Angelika Hutter fugge dalle residenza psichiatrica | investita la donna che sterminò una famiglia in auto a Santo Stefano di Cadore
Angelika Hutter, ex detenuta in custodia a Ronco Veronese, ha abbandonato la residenza psichiatrica, dando luogo a un incidente a Santo Stefano di Cadore. Durante la fuga, è stata investita una donna coinvolta in un tragico episodio che aveva portato alla morte di una famiglia. L'episodio si è verificato domenica, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei pazienti psichiatrici in libertà.
